Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д. 7
Сайт: https://element-car.ru/
Телефон: +7 (846) 215-11-60
Продавец автомобилей Элемент Авто открылся по Заводское шоссе 7 в городе Самара. Выгодное предложение от автосалона «Приобретайте автомобиль по ценам 2019 года», правда это? Вы обращались в Элемент Авто и покупали автомобиль? Расскажите посетителям сайта о своей покупке в автоцентре.
Мнения о Элемент Авто на Заводское шоссе
У автосалона очень много услуг, регистрация ГИБДД, рассрочка на автомобиль, Трейд-ин и кредит от 0%. Такие условия это громкие заявления, так ли все правдиво в Элемент Авто? Расскажите о приобретении в автосалоне. Правда ли так все выгодно?
15 комментариев
Полное разводилово этот Элемент Авто! Недавно решил купить машину, наткнулся на данный сайт, меня вполне все устроило, цены просто великолепные, скидки хорошие, страхование выгодное. Хотел мазду 6, позвонил, заказал у оператора, предложила оформить заявку сразу, но я повременил. Сказали машина в салоне, могу приехать. Приезжаю через 3 дня, грубый менеджер сразу направил меня в кредитный отдел. Там я узнал , что процент очень высок и немного передумал. Думаю ладно, ставку на машину сделаю, но и машины в автосалоне не оказалось. Расстроенный уехал оттуда и никому не советую обращаться сюда.
По телефону пригласили за покупкой нового Кашкая, а сами пытались впарить машину 2015 г.в с дефектами очень явными и это только снаружи, а под капот мне даже заглянуть не дали, как и в салон впрочем. Отмазались тем, что показали мне наверняка липовые бумажки, типа результаты диагностики и ТО. Документы на машину не предъявили, якобы они сейчас не у них, а в другом офисе. А я по их мнению должен был покупать Кашкай, платить за него реальные деньги, не проверив его нормально и не посмотрев даже ПТС, только поверив на слово не очень умному менеджеру? Они долго пытались меня убедить, что с машиной все в порядке, но от их излишней навязчивости становилось только понятнее, что меня топороно разводят. Не стоит к ним ехать.
Я к ним больше никогда не поеду. Помимо хамского отношения менеджеров, у них еще и грязь ужасная. Я приехала к назначенному времени, никого не было на месте, все были заняты. Девушка с ресепшн предложила мне присесть подождать. Я прождала час, потом выяснилось, что забронированная для меня машина уже продана. На мои возмущения мне предложили другие варианты, но я отказалась. Когда же я встала со стула, то заметила на своей белой юбке черные масляные пятна, что ещё больше меня возмутило. Но вместо извинений на меня наорали и сказали, что я в такой грязной и приехала. Неуважение к клиентам, хамство, да ещё и грязь везде. Отвратительный автосалон.
Я был у них лично, не звонил, а сразу приехал. Киа Рио у них была, я ее видел, посмотрел мне всё понравилось и я ее забронировал. Денег с собой не было, нужно было снимать со счета и договорились, что приеду завтра. Приехал, как договаривались, меня сразу повели подписывать договор и оплачивать. Так как я своими глазами видел машину вчера, у меня и мысли не возникло, что меня собираются швырнуть. Подписал преддоговор практически не глядя и внес сумму к оплате. И тут узнаю, что у меня недостаточно средств. Как? Почему? А оказывается машина дороже на 130 тысяч! Говорю, что тогда я не буду покупать и вообще зачем вы меня обманули? Мне сказали, что меня никто не обманывал, а за отказ слупили неустойку. Я много потерял на этом, проценты за досрочное снятие со счета +69 тысяч неустойка и 5 тысяч за бронь. Слов нет, какие это сволочи!
Вообще пиз*ец какой конченный дилер, всю неделю долбали и голову трахали звонили на телефон чтобы приехали в автосалон к ним. Ну приехал я и чо? я нифигашечки! Машины в наличии не оказалось, начали сразу сказку рассказывать что авто на складе за городом, надо время ждать, либо оплачивайте и ждите либо берите из того что есть…но вот как у них покупать что то не понимаю. как вообще людей дурить можно, зла не хватает на этих мошенников из Элемент Авто. Берегите себя, свои нервы и деньги при обращении в такого рода конторы.
Развод по обычной схеме, которой часто пользуются серые дилеры. “Вечером деньги — утром стулья, или наоборот”, ну в общем деньги всегда вперед. Меня это сразу возмутило, я не один раз покупал машины у официалов, никогда такого не встречал. Я приехал с деньгами, хочу сегодня, сейчас купить машину. Почему с меня требуется предоплата и за что? Задаток оставить, это я понимаю. А предоплата в день покупки, что не совсем понятно. И я еще в договоре успел заметить такой пункт, о неустойки в случае необоснованного отказа от покупки. Так мне здесь такие условия могут накрутить, что я хочешь-не хочешь откажусь, а деньги на пустом месте с меня поимеют. Мне это всё показалось настолько сомнительным и мутным, что я отказался до подписания договора. Это не официалы, хоть так себя и называют.
Развод с первой секунды. Как я узнал позже, у них нет ни одного автомобиля в наличие из тех, что заявлены на сайте. На телефоне сидят обычные зазывалы, которые представляются менеджерами, на самом же деле таковыми они не являются, они даже находятся не в автосалоне и понятия не имеют о том, что там есть и сколько стоит. Их задача, чтобы клиент повелся и приехал, поэтому они и говорят нам то, что мы хотим слышать. Клиент приезжает и ему снова ездят по ушам, типа машина на складе, привезем сразу, как только оплатите 20% от стоимости. Слышите такое, сразу уезжайте, ничего не платите и не ждите, это развод. Или же с глубоким сожалением говорят вам, что машина продана по ошибке и предлагают купить другую, знайте, не было у них этой машины, вас снова разводят.
И меня не миновал развод, тоже попал под раздачу. Повелся на низкую цену, а в итоге получил бракованную тачку. Я до дома не дотянул 100 км. Обратно тащить 300 км было бессмысленно, да и ночь. Притащили до дома, теперь стоит как корабль на приколе. Звонил им утром, слушать не захотели, ответили на отъе*ись, типа сами видели, что брали, и документ соответствующий имеется, вами подписанный, что техническое состояние автомобиля на момент покупки вас устраивало, теперь какие к нам претензии. И всё. Может кто был в подобной ситуации и знает как добиться справедливости. Напишите мне, пожалуйста, буду благодарен.
Я однозначно не советую вам связываться с ними. Мошенники, аферисты, разводилы. С самого начала начинают обманывать, держат в неведении до последнего, потом когда дело доходит до подписания договора, отвлекают, не дают сосредоточиться. Если удалось распознать развод на начальной стадии, вы счастливчик. Но для автосалона вы становитесь персоной нон грата. Хотя это и к лучшему. Да и у вас желание пропадет с ними связываться. Обещают они красиво, а заканчивается все банальным разводом на большие деньги. Был там лично, повезло, хоть и повелся на хорошую скидку, но благо хватило ума не вносить предоплату за кота в мешке. Машину обещали пригнать со стоянки после частичной оплаты. Я отказался, за что был откровенно послан. Чему и рад. Уж лучше так, чем потерять деньги.
здравствуйте. Элемент Авто, убогое место для покупки автомобиля, самое интересное что там вы можете оформить кредит взять ипотеку продать душу, сделать доверенность на квартиру, продать квартиру и вам все равно не хватит что бы оплатить этот кредит который на вас повесят на 3 года с бешеными процентами, и самое интересное что люди прут туда и покупают эти машины из говна. Почему из говна потому что сделаны по новой уникальной технологии которую старые рукожопые мудаки забыли лет 700 назад, а эти возродили и клепают гавномобили и продают людям, машины сыпется как будто их делали из хлеба и на когда он намокает он отпадает. Не советую близко находится рядом с Элемент Авто. Скверна по всюду.
Автосалон Элемент Авто – теневая контора, в которой работа осуществляется исключительно в темную. Постоянно врут и недоговаривают о том, что акции все у них закончились (если они вообще были), и теперь цены на машины стали в 2-3 раза выше, чем раньше. У многих их конкурентов намного более щадящие условия, так и с документами не обманывают! Сотрудники Элемент Авто хамят и игнорируют покупателей, даже если они хотят купить машину сейчас, но из бюджетного сегмента. Видимо, им не интересно продавать дешевые модели, так как на этом не наваришься особо. Будьте максимально внимательны, когда обращаетесь в наши отечественные конторы за покупкой машины. Очень высокие риски попасться на мошенников, не суйтесь лучше в автосалон.
Совершил самый тупой поступок. Получил груду болтов, железа и мазуты за хреново количество наших российских тугриков зайчиков кому как нравится. Как красиво расписался консультант вы бы видели, какое желание у человека впарить гавно, выдав за конфетку и содрать бабла побольше, чтоб заработать. Жалко очень потраченного времени. Сразу не заподозрил, что они там с документами возились полтора часа если не больше, пока пытались присабачить доп функции в автокредит и обслуживание сверху которое даже дураку будет понячтно самое лишнее, это самое глупое что они совершили после того как стали мне продавать регистратор и шины которые должны были идти в подарок, но они решили что я совсем дурачок и поведусь, но я смотрел на сайте, и знаю что там много чего должны были раздавать как подарок еще каско про который меня не оповестили.
Ну действительно, в Элемент Авто покупать машину – себе дороже выйдет. Мало того, что цены итак не маленькие устанавливают, так еще и не стесняются абсолютно кидать людей на каждом моменте. Тут вам и махинации с документами, и вранье по поводу цен на машины, которые вам называют по телефону или указывают на сайте. Короче, полный пакет характеристик стандартных мошенников. Я бы вам советовала сразу искать другой автосалон, так как этот явно не заслуживает нашего доверия. Не знаю, как их к ответу привести, так как понимаю, что подавать в суд – это бесполезная трата моих ресурсов. Может, коллективный иск составить? Ребята, кто еще от них пострадал, может скооперируемся? Думаю, в случае с коллективным обращением есть какие-то шансы добиться справедливости.
Решили мы на годовшину совместной жизни с женой купить машину и вот клянусь как по волшебству появилась реклама в интернете, что такой автосалон продает автомобили и для людей будут прекрасные бонусы подарки и двадцать пять тысяч деревянных наших рублей, но ни тут то вышло за одно заплати за каску заплати за осаго заплати на зимнии шины дай, регистратор со скидкой купи короче развели там какую то садомию хоть стой хоть падай, либо директора и менеджеры не смотрят на весь этот беспредел, либо им так говорят сами директора наебывайте клиентов получайте бонусную зарплату, в итоге я купил на рынке авто а сранный послал н*хуй, потому что слишком уж возомнили себя продавцами!
просто уму не постижимо, оставил свою родненькую машину в Элемент Авто для того что бы они ее реализовали мне нужно было срочно продать машину что бы оплатить учебу дочери в питере,но не тут то было, мало того что отдали половину только суммы которая мне должна была достаться от продажи так еще и теперь пытаются скрываться от меня говоря что завтра менеджер свяжется и уладит все разговоры, но меня такое не устраивает, Элемент Авто ты наживаешь уже слишком много врагов, я тоже прочитал все отзывы, и решил оставить и свой всем людям которым ты насолил я желаю терпения, скоро сожгут к чертям этот долбанный Элемент Авто. И просто построим на этом месте кладбище для таких как вы!