Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д. 7

Сайт: https://element-car.ru/

Телефон: +7 (846) 215-11-60

Продавец автомобилей Элемент Авто открылся по Заводское шоссе 7 в городе Самара. Выгодное предложение от автосалона «Приобретайте автомобиль по ценам 2019 года», правда это? Вы обращались в Элемент Авто и покупали автомобиль? Расскажите посетителям сайта о своей покупке в автоцентре.

Мнения о Элемент Авто на Заводское шоссе

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